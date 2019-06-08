Трансляция боя Григория Попова

Онлайн-трансляция на большом экране футбольного манежа «Дохсун» состоится завтра, 9 июня, в 07:00. Посетить ее сможет любой желающий, заверили организаторы. Вход бесплатный. Напомним, в субботу в Чикаго пройдет долгожданный турнир UFC 238, где в бойцовском карде впервые будет представлен якутский боец Григорий Попов. Заметим, что для жителей России, в частности Якутии, поединок состоится в удобное время — ранним воскресным утром, 9 июня, в 07:20. Соперником Григория Попова в трехраундовом бою станет опытный американский боец Эдди Вайнленд. Их бой откроет предварительный кард (прелим) турнира в Чикаго. Источник: https://news.ykt.ru/article/87661?block.all

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