24.10.2022
12:59
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Экономика
Трансфер пассажиров поезда через Лену будет выполняться на воздушной подушке
Вниманию пассажиров поезда!
С 25 октября 2022 года трансфер через реку Лену будет выполняться с 203 мкр.
В связи с закрытием навигации трансфер пассажиров поезда из г. Якутска через реку Лену с 25 октября будет выполняться судами на воздушной подушке. Отправление в 14.30 часов с 203 мкр. (ул. Ларионова.16, ЖК «Парус»). Стоимость проезда 1500 рублей.
Талон на трансфер можно приобрести одновременно с покупкой ж.д. билета на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в билетных кассах АО «Федеральная пассажирская компания» и АО «АК «ЖДЯ» на ж.д. вокзалах Алдан, Томмот, Нижний Бестях, а также в г. Якутске по адресу: пр.Ленина,24 (Азимут отель, 1 этаж). Справки по тел. 8 (4112) 31-80-81, доб.7381
Фото: Пресс-служба АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии».
Источник: Пресс-служба АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии».
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