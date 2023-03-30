Трансфер пассажиров поезда будет выполняться судами на воздушной подушке

С 16 апреля трансфер пассажиров поезда через реку Лена будет выполняться судами на воздушной подушке

С 16 апреля трансфер пассажиров поезда через реку Лена будет выполняться судами на воздушной подушке с 203 мкр. (ул. Ларионова, д.16 за ЖК «Паруса»).

Стоимость трансфера по маршруту г. Якутск — железнодорожный вокзал (СВП + автобус) составит 1800 рублей.

Проезд детей до 5 лет – бесплатно, дети от 5 до 12 лет – 50% от стоимости трансфера.

Талон на трансфер пассажиры могут приобрести одновременно с покупкой билета на поезд на сайте ОАО «РЖД» или в кассах АО «АК «ЖДЯ» на ж.д. вокзалах Алдан, Томмот, Нижний Бестях и в г. Якутске по адресу пр. Ленина,24, 1 этаж, а также в билетных кассах АО «Федеральная пассажирская компания» на ж.д. вокзалах по всей России.

Талон на трансфер также можно приобрести с помощью популярных онлайн-сервисов.

Справки по телефону: 8(4112) 31-80-81, доб. 7381.