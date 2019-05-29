Тракторы и другую самоходную технику проверят в Якутии

В целях предупреждения и пресечения дорожно – транспортных происшествий водителями тракторов, самоходных машин, мототранспорта с 28 мая по 6 июня 2019 года проводится профилактическое мероприятие «Населенный пункт».
Сотрудники проверяют все виды транспортных средств, путем сверки номерных узлов и агрегатов на предмет соответствия представленным регистрационным документам, выявляют транспортные средства, собранные из запасных частей и агрегатов, которые не соответствуют требованиям безопасности. Также внимание инспекторов уделяется административным правонарушениям в сфере безопасности дорожного движения.
Источник: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».