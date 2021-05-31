Тракторист: я не знал

В ходе профилактического обхода административного участка участковыми уполномоченными Отдела МВД России по Чурапчинскому району Якутии был остановлен трактор с прицепом, перевозивший лиственницу. Водитель не смог предоставить документов на лес.

В ходе дальнейшей проверки было установлено, что тракторист осуществлял лишь услуги по транспортировке леса, о незаконном происхождении груза не знал. Выяснилось, что лес заготовил 35-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.