Тракторист Тит Иванов — почетный гражданин своего улуса

АО «Сахатранснефтегаз» среди предприятий республики славится тем, что в рядах дружного коллектива предприятия сотрудники работают не один десяток лет. Одним из профессионалов и гордостью предприятия является новый герой рубрики «Сахатранснефтегаз в лицах» тракторист Тит Иванович ИВАНОВ.

Тит Иванович недавно отметил своё 70-летие. Свой день рождения Тит Иванович встретил за работой — на строительстве участка трассы магистрального газопровода возле г. Вилюйска.

Он работает механизатором широкого профиля в строительно-монтажном управлении АО «Сахатранснефтегаз». В этом году будет 50 лет, как Тит Иванович трудится трактористом-машинистом. Свою профессию он выбрал не случайно.

— С малых лет хотел стать трактористом. У нас в селе Норагана Мегино-Кангаласского улуса профессия была в почете. С детства был интерес к технике. Спецтехнику видели редко, т.к. сам колхоз был далеко от нас. Поэтому каждый приезд на сельхоз работы для нас, детей, был большим событием. Мы всегда наблюдали как взрослые работают на весеннем посеве, осенней уборке урожая. Однажды, дядя Иван МОХНАЧЕВСКИЙ заметил меня и предложил понаблюдать за работой из кабины гусеничного трактора Нати. С тех пор, когда начинались работы в поле я всегда туда прибегал и «работал» вместе с дядей Иваном, — поведал наш герой.

В большой семье Тит Иванович был одним из младших братьев. Всего их было 5 мальчиков. Как нам рассказал наш герой, его отец трудился кузнецом, мама была домохозяйкой. У самого Тит Ивановича также большая семья. Вместе с супругой Яной Дмитриевной они вырастили двух сыновей и двух дочерей. Имеют 9 внуков и 2 внучки.

— Мой самый старший брат Федор и младший брат Филипп работали трактористами. К сожалению, их нет среди нас. Вечная память ушедшим братьям. Второй старший брат Никита работает шофёром, награжден знаком «Отличник транспорта России». Третий старший брат Иван живет в родном селе Норагана, где также трудится шофёром-трактористом, — рассказывает Тит Иванович.

Сам Тит Иванович после школы в 1968 году устроился рабочим в местный совхоз. В 1971 году отучился на тракториста, получил права тракториста третьего класса.

— Тракторист профессия универсальная. Например, я служил танкистом в рядах Советской армии. Умея «водить» трактор, можно справиться с любой техникой, даже с танком. Кстати, один мой внук сейчас учится на тракториста в Тюнгюлю. Я ему помогаю с советами, — продолжает он свой рассказ.

Свою работу на тракторе он начал в родном совхозе. Потом трудоустроился в Мегино-Кангаласскую ПМК «Якутмелиоводстрой», где работал до 1998 года, затем на других промышленных предприятиях республики. В газовой отрасли трудится с 2006 года. Тит Иванович передовик производства. Дважды награжден знаком ЦК ВЛКС «Молодой Гвардеец пятилетки», не раз награждался Почетными грамотами Якутского обкома КПСС, Совета министров ЯАССР, Якутского Областного совета профсоюзов, Якутского обкома ВЛКСМ за высокопроизводительный труд по досрочному выполнению принятых социалистических обязательств. За достигнутые успехи в работе присвоено звание Почетный гражданин Мегино-Кангаласского улуса.

Большой практический опыт работы, глубокие теоретические знания позволили Титу Ивановичу внести значительный вклад в работу предприятия. Тит Иванович принимал активное участие при строительстве объекта подводного перехода магистрального газопровода через реку Лена для газификации заречных улусов. За большой вклад и высокие производственные показатели при строительстве награждён Благодарностью Правительства Республики Саха (Якутия). Он работал при газификации с. Асыма, Туора-Кюель, Октемцы, Тюнгюлю, Тумул. Также участвовал в строительстве магистральных газопроводов в заречье, Горном улусе.

В настоящее время он заканчивает работу при строительстве второй очереди магистрального газопровода-отвода от поселка Кысыл-Сыр до Вилюйской автоматической газораспределительной станции общей протяжённостью 20 км. После завершения сварочных работ на данном объекте планирует принять участие при строительстве объекта «Магистральный газопровод Кысыл-Сыр — 84км».

Такой вот наш герой, который несмотря на возраст полон энергии и себя полностью отдает профессии. Как отмечают коллеги, Тит Иванович Иванов — человек-труда, всегда полон оптимизма и всегда найдет себе работу.