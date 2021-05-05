Трагический пожар в Якутске

Сегодня в 03:26 ночи на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном частном доме на пер. Бурнашева в Якутске. Уже через шесть минут после сообщения о пожаре на месте работали огнеборцы. В ходе тушения пожара огнеборцы нашли тело мужчины 1986 г.р., позже работники скорой медицинской помощи констатировали смерть мужчины. Предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении.

Добавим, что на момент прибытия первого пожарного подразделения из окон второго этажа вырывалось пламя, горела кровля. В результате пожара огнем поврежден второй этаж дома и кровля на общей площади 50 кв.м. Всего на тушение привлекалось 5 единиц пожарной техники и 21 человек личного состава.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) предупреждает! Небрежно брошенная спичка, не затушенная сигарета, будь то дома или в сарае, на лоджии или балконе, на даче или в лесу – все это может обернуться большой бедой. Крайне опасно курить лежа в постели, особенно в нетрезвом состоянии. Курящий засыпает, сигарета падает на постельные принадлежности, отсюда и возгорание. Как правило, в этом случае курильщик получает сильнейшие ожоги или погибает, отравившись ядовитым дымом. И таких случаев немало. Помните, что соблюдение вышеуказанных правил – это гарантия Вашей безопасности. Берегите себя и своих близких!