Трагический пожар в Якутии унес жизни людей

Пожар произошел в частном доме по улице Нестерова в селе Бетюнцы Амгинского района республики, в результате которого погибли два человека, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

«В результате пожара огнем поврежден дом на площади 49 квадратных метров. На месте пожара обнаружено двое погибших», — говорится в сообщении.

В устранении возгорания задействовали две единицы техники и семь человек личного состава Республиканской пожарной охраны. Сейчас устанавливают причину пожара, виновное лицо и нанесенный ущерб.