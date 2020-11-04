04.11.2020
11:38
602
Происшествия
Трагический пожар в Якутии унес жизни людей
Пожар произошел в частном доме по улице Нестерова в селе Бетюнцы Амгинского района республики, в результате которого погибли два человека, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
«В результате пожара огнем поврежден дом на площади 49 квадратных метров. На месте пожара обнаружено двое погибших», — говорится в сообщении.
В устранении возгорания задействовали две единицы техники и семь человек личного состава Республиканской пожарной охраны. Сейчас устанавливают причину пожара, виновное лицо и нанесенный ущерб.
Фото: из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Якутии.
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