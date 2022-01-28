Трагический пожар в Верхнеколымске — прокуратура проводит проверку

По поручению прокуратуры республики прокуратура Верхнеколымского района организовала проверку по факту пожара, произошедшего 27.01.2022 в 12-квартирном жилом доме 1992 г.п., расположенном в с. Верхнеколымск Верхнеколымского района.

В результате пожара дом уничтожен огнем площадью. На место происшествия выезжал прокурор Верхнеколымского района.

В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям, способствовавшим возникновению пожара, исполнению законодательства о пожарной безопасности, обеспечению жилищных прав лиц, пострадавших в результате пожара, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Ранее главное управление МЧС России по Республики (Саха) Якутия сообщало о пожаре в 2-х этажном жилом доме в п. Верхнеколымск Верхнеколымского района, по улице Советская, д. 16. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через шесть минут, горело две квартиры. К сожалению, в результате воздействия опасных факторов пожара погиб один человек. Ведутся поиски фрагментов тела. По информации, полученной от МВД (со слов супруги) в квартире остался муж.