01.11.2020
18:59
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История

Трагическая судьба семьи Ксенофонтовых

О трагической судьбе одной из известнейших семей Якутии создал фильм Хангаласский улусный краеведческий музей имени Г.В. Ксенофонтоваю

С именами Ксенофонтовых связаны самые крупные политические события в Якутии. Два старших из братьев Гавриил и Павел — блестящие юристы, лидеры движения за самоопределение Якутии. О судьбе остальных членов семьи можно узнать из уникальной работы музея. Глава семьи Василий Никифорович Ксенофонтов на обложке альбома семейных фотографий в 1940-х годах оставил такую горькую надпись: “В короткое время существовала счастливая семья гражданина Василия Никифоровича Ксенофонтова, после революции распалась”. Фильм — первый полный биографический источник о судьбе неординарной семьи.

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Семья Ксенофонтовых, одна из известных и состоятельных, образованных и интеллигентных семей своего времени, дала народу саха блестящих и ярких сыновей, оставивших в истории неповторимый и незабываемый след. Но суровый молох политических репрессий оставил неизгладимый след в трагической судьбе семьи Ксенофонтовых. Их отец, Василий Никифорович Ксенофонтов, на обложке альбома семейных фотографий в 40-х годах оставил такую запись: “В короткое время существовала счастливая семья гражданина Василия Никифоровича Ксенофонтова, после революции распалась” (и подпись). Каждый народ богат своим талантливыми людьми. Они, воспитанные на традициях своей семьи, делают честь своему народу. Такова была семья Василия Никифоровича Ксенофонтова, такими были его дети, своими делами обогатившие историю родного народа и ставшие его законной гордостью. Народ их не забывает и не забудет! 30 октября Россия отмечает День памяти жертв политических репрессий. Для нашего народа это день памяти о миллионах людей, оклеветанных, изгнанных, презрительно названных «изменниками Родины» и «врагами народа», прошедших через сталинский террор, выживших и бесследно исчезнувших в бескрайних северных просторах. #хангаласскиймузей #деньпамятижертвполитическихрепрессий

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Фото: https://www.instagram.com/tv/CG8eJceqrtD/?igshid=16n8m3bn3pd2p
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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