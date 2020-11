Трагическая судьба семьи Ксенофонтовых

View this post on Instagram

Семья Ксенофонтовых, одна из известных и состоятельных, образованных и интеллигентных семей своего времени, дала народу саха блестящих и ярких сыновей, оставивших в истории неповторимый и незабываемый след. Но суровый молох политических репрессий оставил неизгладимый след в трагической судьбе семьи Ксенофонтовых. Их отец, Василий Никифорович Ксенофонтов, на обложке альбома семейных фотографий в 40-х годах оставил такую запись: “В короткое время существовала счастливая семья гражданина Василия Никифоровича Ксенофонтова, после революции распалась” (и подпись). Каждый народ богат своим талантливыми людьми. Они, воспитанные на традициях своей семьи, делают честь своему народу. Такова была семья Василия Никифоровича Ксенофонтова, такими были его дети, своими делами обогатившие историю родного народа и ставшие его законной гордостью. Народ их не забывает и не забудет! 30 октября Россия отмечает День памяти жертв политических репрессий. Для нашего народа это день памяти о миллионах людей, оклеветанных, изгнанных, презрительно названных «изменниками Родины» и «врагами народа», прошедших через сталинский террор, выживших и бесследно исчезнувших в бескрайних северных просторах. #хангаласскиймузей #деньпамятижертвполитическихрепрессий