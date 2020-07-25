25.07.2020
11:30
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Происшествия

Трагическая смерть на дорожных работах


24 июля в 16:15 в Алданском районе мужчина 1959 г.р., управляя гусеничным экскаватором, совершил наезд на своего коллегу, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Трагедия произошла во время проведения дорожных работ по устройству откосов.Местом ДТП является участок федеральной автомобильной дороги «Лена», на которой проводился капитальный ремонт.


Для установления всех обстоятельств произошедшего материалы переданы в следственные органы.

Фото: УГИБДД МВД по РС(Я)
Источник: УГИБДД МВД по РС(Я)
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