Трагедия войны затронула всех: продлена выставка «Вспомним»

По многочисленным просьбам посетителей, Исторический парк «Россия – Моя история» продлевает федеральный выставочный проект «Вспомним» до 15 июля.

Выставка погружает зрителей в атмосферу трагических событий Великой Отечественной войны. Главное ее отличие от других экспозиций, посвященных данной теме – ее персонализация. А также большое внимание к тем сторонам Великой Отечественной, которым обычно уделяется куда меньше внимания, чем сражениям и победам: тяжелому быту в тылу, мукам пленных, эмоциям людей, годами живущих в условиях войны.

Залы связаны единым сюжетом и рассказывают, как одно событие может стремительно изменить жизнь каждого человека. Выставка построена по принципу художественного фильма. Посетители начинают просмотр с зала последнего мирного дня: жители Союза готовятся к обычной трудовой неделе, а школьники отмечают свой выпускной. Уже завтра жизнь этих людей не будет прежней…

Вход бесплатный. Выставка расположена в двух экспозициях Исторического парка «Россия – Моя история». Возрастное ограничение: 12+. Наш адрес: ул. Ксенофонта Уткина, 5.