Трагедия в Якутии
Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту смерти 13-летнего воспитанника Муниципального бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей поселка Мохсоголлох.
По данным следствия, утром 23 октября 2019 года подросток был доставлен в хирургическое отделение районной больницы с жалобами на боли в колене, и около 13 часов медики зафиксировали его смерть.
Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото: Из открытых источников.
Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.
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