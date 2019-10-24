Трагедия в Якутии

Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту смерти 13-летнего воспитанника Муниципального бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей поселка Мохсоголлох.

По данным следствия, утром 23 октября 2019 года подросток был доставлен в хирургическое отделение районной больницы с жалобами на боли в колене, и около 13 часов медики зафиксировали его смерть.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.