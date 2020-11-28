Трагедия в Томпонском районе

27 ноября 2020 г. в 01.32 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме с гаражом на ул. Геологов в п. Джебарики-Хая Томпонского района. На момент прибытия пожарного подразделения гараж горел по всей площади, огонь перекинулся на кровлю дома. В результате пожара строения повреждены по всей площади, которая составила 168 кв.м. Спасена 1 единица техники. Причина пожара, виновник и ущерб устанавливается.

27 ноября 2020 г. в 07.30 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже в районе ПТВС в г. Удачный Мирнинского района. На момент прибытия пожарного подразделения из гаража шел дым. В результате пожара огнем повреждена стена и пол внутри гаража на площади 8 кв.м. Причина пожара, виновник и ущерб устанавливается.

27 ноября 2020 г. в 08.59 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении мусора на городской свалке в г. Мирный. Площадь горения мусора составила 60 кв.м. Причина пожара и виновник устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекалось 1 единица техники и 3 человека личного состава.

27 ноября 2020 г. в 21.30 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении мусора на ул. Н.Город в г.Удачный Мирнинского района. Площадь горения мусора в мусоросборнике составила 2 кв.м. Причина пожара и виновник устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!