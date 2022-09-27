Трагедия в школе. Глубоко скорбим

Дорогие друзья!

Страшная трагедия в Ижевске потрясла всю нашу страну.

В результате вооруженного нападения на школу №88 погибли пятнадцать человек, в том числе одиннадцать детей. Ранения получили еще 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и двое взрослых.

Невозможно передать боль и ужас от случившегося злодеяния. Мы разделяем страшное горе с теми, кто сегодня навсегда потерял своих детей, лишился родных и близких.

От имени жителей Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) приношу глубочайшие соболезнования всем, чьи близкие погибли и пострадали! Выражаю слова поддержки и искреннего сочувствия родственникам погибших детей и взрослых.

Скорбим вместе с вами.

Александр КОШУКОВ, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).