27.09.2022
09:24
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Некролог

Трагедия в школе. Глубоко скорбим

Дорогие друзья!
Страшная трагедия в Ижевске потрясла всю нашу страну.
В результате вооруженного нападения на школу №88 погибли пятнадцать человек, в том числе одиннадцать детей. Ранения получили еще 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и двое взрослых.
Невозможно передать боль и ужас от случившегося злодеяния. Мы разделяем страшное горе с теми, кто сегодня навсегда потерял своих детей, лишился родных и близких.
От имени жителей Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) приношу глубочайшие соболезнования всем, чьи близкие погибли и пострадали! Выражаю слова поддержки и искреннего сочувствия родственникам погибших детей и взрослых.
Скорбим вместе с вами.

Александр КОШУКОВ, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Фото: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Зоя Романова

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