Новогодняя вечеринка в Якутске завершилась трагедией: подозреваемый взят под стражу

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) по факту смерти 28–летнего мужчины после конфликта, произошедшего в ночном клубе в городе Якутске.

По данным следствия, ночью 1 января 2020 года 28-летний мужчина в ночном клубе «Шахрисабиз», расположенном на ул. П. Алексеева, в состоянии алкогольного опьянения на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес 4 удара по голове 28-летнему посетителю заведения.

Пострадавший был дезориентирован, ему оказали экстренную помощь, вследствие чего мужчина пришел в сознание и смог добраться к месту жительства, где впоследствии скончался. На следующий день тело было обнаружено соседями. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Что касается обвиняемого, после совершения преступления он скрылся из ночного заведения, но через некоторое время оперативные сотрудники полиции установили его местонахождение. Мужчина был доставлен к следователю и задержан.

В ходе допроса он дал следователю подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления.

16 января 2020 года по ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено соответствующее обвинение.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.