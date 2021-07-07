Трагедия в Нижнем Бестяхе

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, днем 5 июля на станции Нижний Бестях в Якутии во время монтажа емкости с ГСМ сорвался с подъемного крана один из её сегментов массой 1,5 тонны и придавил стоящего внизу 62-летнего рабочего.

В настоящее время следователи проводят необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.