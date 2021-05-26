Трагедия в Хатассах: следком возбудил уголовное дело

По факту гибели малолетних детей при пожаре в частном жилом доме в пригороде Якутска возбуждено уголовное дело.

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум лицам – по факту смерти двух малолетних детей в селе Хатассы.

Возгорание в жилом доме, расположенном на улице Полевой в селе Хатассы, произошло около 17 часов 20 минут 25 мая 2021 года. В ходе тушения пожара из дома были эвакуированы двое детей — двухлетний мальчик и годовалая девочка, которые в момент возгорания находились дома одни. Проведенными на месте реанимационными мероприятиями мальчика спасти не удалось, он скончался. 26 мая 2021 года в медицинском учреждении города Якутска зафиксирована смерть второго ребенка.

На место происшествия организован выезд следственно-оперативной группы в составе следователя и следователя-криминалиста СКР, сотрудников МВД и ГУ МЧС.

В ходе осмотра места происшествия изъяты предметы и вещества, имеющие значение для установления причины и очага возгорания. В настоящее время осуществляются допросы, назначены необходимые экспертные исследования.

Расследование продолжается. Ход следствия взят и.о. руководителя следственного управления на контроль.