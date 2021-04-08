Трагедия в Чапаево: возбуждено уголовное дело

Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК Россиии по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам – по факту смерти четырех человек при пожаре в многоквартирном жилом доме, расположенном в селе Чапаево Хангаласского района республики.

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам – по факту смерти четырех человек при пожаре в многоквартирном жилом доме, расположенном в селе Чапаево Хангаласского района республики.

Сообщение о возгорании и обнаруженных жертвах поступило в следственные органы СКР около 22 часов 7 апреля 2021 года. На место происшествия незамедлительно выехала следователь СКР, которая совместно с дознавателем МЧС провела неотложные проверочные мероприятия на месте происшествия.

Предварительным следствием установлено, что глава семейства из горящей квартиры вынес двоих своих детей – 2017 и 2018 годов рождения, однако спасти их не удалось – они скончались. Погибла и мать детей – женщина 1993 года рождения, а также жительница соседней квартиры 1990 года рождения, которая скончалась в медицинском учреждении.

После локализации возгорания для осмотра места происшествия выехали заместитель руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Юрий Русанов, следователь и следователь-криминалист регионального СКР. Организованы необходимые при данных обстоятельствах следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

Изъяты предметы и вещества, имеющие значение для установления причин возгорания, допрошены жильцы дома, а также иные свидетели произошедшего. Назначены необходимые экспертные исследования, которые помогут установить причину смерти погибших и причину возгорания.

Расследование продолжается. Ход следствия находится на контроле и.о. руководителя СУ СКР по Республике Саха (Якутия).