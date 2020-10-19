Трагедия произошла в выходные в Якутии

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

18 октября 2020 г. в 00.23 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в магазине на Покровском тракте 5км в г.Якутск. На момент прибытия пожарного подразделения из магазина шел дым. В результате пожара огнем повреждена кровля и имущество на общей площади 150 кв.м. Спасен магазин. Причина — короткое замыкание электронагревательного прибора, виновное лицо арендатор, ущерб устанавливаются.

18 октября 2020 г. в 13.02 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул.Сосновая в п.Кысыл-Сыр Вилюйского района. На момент прибытия пожарного подразделения горела веранда. В результате пожара огнем повреждена потолочное перекрытие дома, веранда на общей площади 40 кв.м. Погиб 1 человек. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

18 октября 2020 г. в 15.09 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул.Марфа Данилова с.Сунтар Сунтарского района. На момент прибытия пожарного подразделения горел гараж. В результате пожара огнем повреждена внутренняя стена на площади 6 кв.м. Спасен 1 ед. техники и 2 рядом стоящих жилых дома. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

18 октября 2020 г. 15.23 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном магазине на ул.50лет Победы в г.Олекминск Олекминского района. На момент прибытия пожарного подразделения было задымление, горела наружняя стена подсобного помещения. В результате пожара огнем повреждена наружняя стена на площади 15 кв.м. Спасены рядом стоящие дома. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

18 октября 2020 г. в 16.13 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане на ул.50 лет ВЛКСМ в г.Ленск Ленского района. На момент прибытия пожарного подразделения было задымление в бане. В результате пожара огнем повреждена баня изнутри на площади 8 кв.м. Спасен рядом стоящий частный дом. Причина предположительно — НППБ при эксплуатации отопительной печи, виновное лицо хозяин, ущерб устанавливаются.

18 октября 2020 г. в 19.47 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане на ул.Совхозная в с.Сарданга Сунтарского района. На момент прибытия пожарного подразделения горела баня. В результате пожара огнем повреждена потолочное перекрытие на площади 12 кв.м. Спасены 20 голов КРС и жилой дом. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!