22.12.2022
13:18
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Происшествия
Трагедия произошла сегодня утром
В Олекминском районе Якутии при пожаре погиб мужчина. Около 9 часов утра 22 декабря в селе Нерюктяйинск Олекминского района произошел пожар в частном доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.
Через три минуты после вызова на место происшествия прибыли пожарные. На момент их прибытия в доме было задымление.
Пожарные ликвидировали возгорание на площади 1 кв.м., огнем поврежден пол. В результате опасных факторов пожара погиб мужчина 1965 года рождения.
Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 4 человека личного состава и 1 единица пожарной техники малочисленной пожарной части №2.
Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.
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