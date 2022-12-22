Трагедия произошла сегодня утром

В Олекминском районе Якутии при пожаре погиб мужчина. Около 9 часов утра 22 декабря в селе Нерюктяйинск Олекминского района произошел пожар в частном доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Через три минуты после вызова на место происшествия прибыли пожарные. На момент их прибытия в доме было задымление.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 1 кв.м., огнем поврежден пол. В результате опасных факторов пожара погиб мужчина 1965 года рождения.

Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 4 человека личного состава и 1 единица пожарной техники малочисленной пожарной части №2.