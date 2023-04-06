06.04.2023
12:43
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Происшествия

Трагедия: Пожилой мужчина выпал с пятого этажа

Устанавливаются обстоятельства смерти мужчины в городе Покровске.

5 апреля 2023 года в 13 часов рядом с многоквартирным жилым домом в городе Покровске обнаружено тело 65-летнего мужчины.

Следователем Центрального межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проведен осмотр места происшествия и иные неотложные мероприятия.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится экспертное исследование, которое установит причину смерти мужчины.

Фото: соцсети
Источник: следком Якутии

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