Трагедия: Пожилой мужчина выпал с пятого этажа

Устанавливаются обстоятельства смерти мужчины в городе Покровске. 5 апреля 2023 года в 13 часов рядом с многоквартирным жилым домом в городе Покровске обнаружено тело 65-летнего мужчины. Следователем Центрального межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проведен осмотр места происшествия и иные неотложные мероприятия. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится экспертное исследование, которое установит причину смерти мужчины.

Фото: соцсети Источник: следком Якутии

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