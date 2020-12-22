Трагедия на воде: решение суда

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) вынес обвинительный приговор в отношении помощника капитана ледокола, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

В судебном заседании установлено, что в мае 2020 г. подсудимый, являясь лицом, на которое возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда, не проявил должную внимательность, к находящимся в его подчинении работникам и, несмотря на сложные погодные условия, в нарушение возложенных на него обязанностей, допустил и не пресек выход двух матросов за леерное ограждение на креналин ледохода для подачи буксирного каната на другой ледоход, который застрял во льдах. В результате чего, в ходе передаче буксирного каната из рук в руки один из матросов оступился и упал с креналина за борт в воду, не смог удержаться на воде и утонул.

В ходе судебного разбирательства подсудимый виновным себя признал полностью. Кроме того государственным обвинителем Якутской транспортной прокуратуры представлены бесспорные доказательства, подтверждающие виновность подсудимого в предъявленном обвинении.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.