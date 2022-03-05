Трагедия на шахте в Томпо. Есть погибший и пострадавший

Следователь СКР выехал на место отслоения горной породы, повлекшей гибель работника шахты в Томпонском районе Якутии

Восточно-Якутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту отслоения горной породы в шахте рудника, повлекшего гибель горнорабочего и травмирование другого работника.

По данным следствия, около 3 часов 5 марта 2022 года при проведении технических работ в шахте рудника горнодобывающей компании, расположенной в 270 км от поселка Хандыга Томпонского района республики, произошло отслоение породы, в результате чего от тяжелой травмы на месте скончался 46-летний горнорабочий, травмирован 44-летний работник, который получил переломы ног.

В настоящее время к месту происшествия для проведения первоначальных проверочных мероприятий следует следственно-оперативная группа под руководством следователя СКР с участием сотрудника полиции и эксперта-криминалиста отдела полиции. Будет проведен осмотр места происшествия, а также иные неотложные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.