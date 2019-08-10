Трагедия на руднике «Удачный» в Якутии

Электрослесарь работал на глубине 465 метров шахты «Удачный». Он упал с высоты приблизительно 2-4 метра с самоходного горного оборудования. К сожалению, при проведении реанимационных действий пострадавшего не удалось спасти, сообщили ЯСИА в пресс-службе Управления МЧС по Якутии.

Напоминаем, что в Мирнинском районе на руднике «Удачный» с самоходного горного оборудования упал человек. На месте происшествия работали два отделения Военизированного горно-спасательного отряда в составе 12 человек и 2 единиц техники. На работу шахты происшествие не повлияло.