10.08.2019
19:25
558Происшествия
Трагедия на руднике «Удачный» в Якутии
Электрослесарь работал на глубине 465 метров шахты «Удачный». Он упал с высоты приблизительно 2-4 метра с самоходного горного оборудования. К сожалению, при проведении реанимационных действий пострадавшего не удалось спасти, сообщили ЯСИА в пресс-службе Управления МЧС по Якутии.
Напоминаем, что в Мирнинском районе на руднике «Удачный» с самоходного горного оборудования упал человек. На месте происшествия работали два отделения Военизированного горно-спасательного отряда в составе 12 человек и 2 единиц техники. На работу шахты происшествие не повлияло.
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