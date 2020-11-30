Трагедия на поминках в Якутии

Два человека пострадали при пожаре в частном доме в селе Мар-Кюель Сунтарского улуса. По данным источника NEWS.YKT.RU в местной администрации, возгорание произошло во время поминок.

Две женщины 1958 и 1963 годов рождения получили ожоги первой и второй степени тяжести.

«У одной пострадавшей термические ожоги составляют 30% поверхности тела, она находится в реанимации, вторая женщина госпитализирована в хирургическое отделение с 20% поражения кожи», — сказал собеседник редакции.

Возгорание произошло 26 ноября, когда в доме проходили поминки отца одной из пострадавших женщин, отметил источник.

«Деревянный дом на улице Антонова размером 7х9 с пристроем сгорел по всей площади. В момент пожара в доме находились две женщины, которые успели выбежать, гроб с усопшим остался внутри. Причина возгорания устанавливается», — добавил источник.

Он отметил, что ближайшая от села пожарная часть находится в 40 километрах. Сообщение о возгорании в экстренные службы поступило в 19:10.

Село Мар-Кюель расположено примерно в 40 километрах к северо-западу от села Сунтар, в нем проживают 450 человек.