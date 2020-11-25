Трагедия на Лене

SakhaLife.ru.

Якутским следственным отделом на транспорте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России в отношении судоводителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта,совершенные лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Трагический инцидент произошел 29 октября на реке Лена в 15 километрах от поселка Сангар Кобяйского района. По версии следствия, нетрезвый 53-летний местный житель при управлении маломерным судном «Прогресс-4» с подвесным лодочным мотором двигался по направлению в Якутск и допустил столкновение со стоящей на якоре груженой углем несамоходной баржей. В результате случившегося находившийся в носовой части мужчина упал за борт и утонул.

За подобное противоправное деяние уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.