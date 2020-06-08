08.06.2020
14:40
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Происшествия

Трагедия на дороге

8 июня около 2 часов ночи в с. Чурапча произошло ДТП с летальным исходом. 

По предварительным данным установлено, что 19-летний молодой человек, управляя мотоциклом «Регулмото», двигаясь по федеральной автодороге «Колыма», не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. 

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, его 22-летняя пассажирка с различными переломами доставлена в медицинское учреждение. Погибший не имел водительского удостоверения. Шлем и другие средства защиты у обоих отсутствовали. Регистрационных документов на транспорт собственник не имеет. 

Выяснилось, что в ту ночь компания молодых людей после распития алкогольных напитков на автомашине и мотоцикле отправилась на природу. На обратном пути погибший одолжил у друга мотоцикл, а по пути следования, со слов друзей, набрав скорость примерно до 70-80 км/ч, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не справился с управлением и врезался в бордюр.

Для установления всех причин и обстоятельств происшествия материалы переданы в следственные органы.  

Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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