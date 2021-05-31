Трагедия на дороге в Якутии

По предварительным данным, 30 мая около 20 часов вечера на автодороге местного значения «Мар-Кюель – Бордуолах» 8- м километре 25-летний молодой человек управляя мини трактором Xingtai XT-2020 без регистрационных знаков следуя в сторону с.Мар –Кюель не справился с рулевым управлением и совершил съезд управляемого им транспорта с проезжей части дороги.

В результате ДТП тракторист скончался на месте происшествия.

В ходе проверки было установлено, что погибший не имел удостоверения тракториста – машиниста, трактор не состоит на учете в ГИБДД.

Предварительно автоавария произошла из-за наступившего приступа болезни мужчины во время движения мини – трактора.

ДТП произошло на автодороге местного значения «Мар-Кюель – Бордуолах» 8 км., ширина проезжей части на данном участке дороги составляет 5 м. Дорога прямая, вид покрытия: грунтовый. Состояние дорожного полотна: сухое.

Все причины и обстоятельства трагедии выяснит следствие.