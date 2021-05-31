31.05.2021
12:15
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Происшествия

Трагедия на дороге в Якутии

По предварительным данным, 30 мая около  20 часов вечера  на автодороге местного значения «Мар-Кюель – Бордуолах» 8- м километре  25-летний молодой человек управляя мини трактором Xingtai XT-2020 без регистрационных знаков следуя в сторону с.Мар –Кюель   не справился с рулевым управлением и совершил съезд управляемого им транспорта с проезжей части дороги.

В результате ДТП  тракторист  скончался на месте происшествия.

В ходе проверки было установлено, что погибший не имел удостоверения тракториста – машиниста, трактор не состоит на учете  в ГИБДД.

Предварительно автоавария произошла  из-за наступившего приступа болезни  мужчины  во время движения мини – трактора.

ДТП произошло на автодороге местного значения «Мар-Кюель – Бордуолах» 8 км., ширина проезжей части на данном участке дороги составляет 5 м. Дорога прямая, вид покрытия: грунтовый. Состояние дорожного полотна: сухое. 

Все причины и обстоятельства трагедии выяснит следствие.

Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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