Трагедия на дорогах Якутии — новые подробности

Полицейскими установлен и задержан водитель, сбивший пешехода насмерть в Намском районе.

18 января в период времени с 19:10 до 19:40 на 54 км +237 м. региональной автомобильной дороги «НАМ» неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на пешехода и уехал в неизвестном направлении.

В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Полицейскими были изъяты осколки транспортного средства, опрошены возможные очевидцы ДТП, изучены съёмки всех камер видеонаблюдения.

За короткое время благодаря аппаратно -программному комплексу «ПОТОК», предназначенному для автоматической видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения с функцией регистрации транспортных средств и поиску по подключенным базам розыска, сотрудниками ГИБДД в г. Якутске был установлен и задержан водитель. Им оказался 28-летний молодой человек, управлявший автомобилем марки «Тойота Аллион».

Выяснилось, что право управления транспортным средством он получил 2 месяца тому назад. С его слов в момент совершения аварии он был трезв, пешеход лежал на середине проезжей части. Причину оставления места трагедии пояснил тем, что растерялся и испугался ответственности.

В настоящее время проводится процессуальная проверка по результатам которой будет возбуждено уголовное дело.

Напомним, что согласно п. 10.1. ПДД водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.