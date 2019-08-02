Надписи на асфальте в столице Якутии напомнят пешеходам о соблюдении ПДД

В рамках проекта «Внимание – пешеход!», реализуемого сотрудниками Госавтоинспекции совместно с представителями администрации города и дорожными службами, на тротуарах оживленных улиц столицы Якутии появились предупреждающие надписи.

Такие меры призваны снизить аварийность с участием пеших участников движения, повысить их внимание вблизи опасных участков дорог и перекрестков. Кроме того, организаторы мероприятия наносят такие предупреждения вблизи образовательных организаций, учреждений дополнительного образования детей, детских поликлиник и других объектов массового притяжения людей, в том числе родителей с детьми. Не за горами – начало нового учебного года, когда тысячи детей отправятся в школы, и нужно принять все возможные меры, чтобы дорога к знаниям была безопасной.

Простые рекомендации — «Возьмите ребенка за руку!», «Снимите наушники!», «Убедитесь в безопасности перехода!», — предостерегут от неосмотрительного поведения и, возможно, предотвратят дорожные происшествия с пешеходами.