02.08.2019
16:28
1915
Якутск

Надписи на асфальте в столице Якутии напомнят пешеходам о соблюдении ПДД

 В рамках проекта «Внимание – пешеход!», реализуемого сотрудниками Госавтоинспекции совместно с представителями администрации города и дорожными службами, на тротуарах оживленных улиц  столицы Якутии появились предупреждающие надписи.

 Такие меры призваны снизить аварийность с участием пеших участников движения, повысить   их внимание вблизи опасных участков дорог и перекрестков. Кроме того, организаторы мероприятия  наносят такие предупреждения вблизи образовательных организаций, учреждений дополнительного образования детей, детских поликлиник и других объектов массового притяжения людей, в том числе родителей с детьми. Не за горами – начало нового учебного года, когда тысячи детей отправятся в школы, и нужно принять все возможные меры, чтобы дорога к знаниям была безопасной. 

 Простые рекомендации — «Возьмите ребенка за руку!», «Снимите наушники!», «Убедитесь в безопасности перехода!», — предостерегут от неосмотрительного поведения и, возможно, предотвратят дорожные происшествия с пешеходами.

Источник: Группа по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»
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