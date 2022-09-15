«Траектория карьеры»: в Хангаласском улусе прошла ярмарка вакансий

Центр культуры и народного творчества «Саргы Туьулгэтэ» г. Покровск стал стартовой площадкой ярмарки вакансий для молодых граждан до 35 лет «Траектория карьеры». Как сообщили в Центре занятости населения района, в ярмарке свои вакансии представили 9 учреждений и предприятий Хангаласского улуса, в их числе – Покровский колледж и учебный центр «Фаворит». Работодатели представили соискателям 50 вакансий, ровно столько же было и участников. «Участники ярмарки получили возможность ознакомиться с вакансиями базы данных Центра занятости населения Хангаласского улуса, а это более 150 вакантных мест, из них две трети по рабочим специальностям. Посетители ярмарки узнали о возможности участия в программах активной политики занятости, таких как общественные работы, временное трудоустройство для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, профессиональное обучение и другие», — рассказал руководитель Хангаласского ЦЗН Алексей Третьяков.

Также специалисты центра занятости рассказали участникам о портале «Работа в России», порядке регистрации на сайте и об основных предоставляемых услугах. Специалистами ЦЗН Хангаласского улуса проведена работа, консультации для желающих обучиться по программе «Профобучение» «Демография» для безработных и незанятых граждан Хангаласского улуса.

Организаторами ярмарки вакансий для молодых граждан до 35 лет «Траектория карьеры» Филиал «Центр занятости населения Хангаласского улуса» ГКУ РС (Я) ЦЗН РС(Я).