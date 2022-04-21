Традиционный субботник пройдет 22 апреля в Якутске

Все предприятия и организации Якутска, жители города завтра, 22 апреля выйдут на субботник по уборке закрепленных территорий от накопившегося за зиму мусора. Общегородской субботник пройдет в рамках трехмесячника санитарной очистки городского округа и приурочен к предстоящему Дню Республики Саха (Якутия). Начало в 14.00 часов

Следует отметить, что в округах города Якутска субботники по уборке территории начали уже с 14 апреля и будут проводить еженедельно до 30 сентября.

22 апреля предприятия и организации будут убирать закрепленные за ними территории. Перечень закрепленных территорий определен постановлением Окружной администрации города Якутска от 7 июля 2021 года № 161п «О кураторстве предприятий за территориями городского округа «город Якутск» в целях благоустройства и озеленения».

С перечнем закрепленных мест можно узнать здесь