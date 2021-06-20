Традиционный алгыс Ысыаха прозвучит этой ночью

В ночь с 20 на 21 июня в эфире радиостанции «Тэтим» прозвучит алгыс

Приближается самый главный праздник жителей нашей республики — Национальный праздник ысыах. В ночь с 20 на 21 июня в эфире радиостанции «Тэтим» прозвучит алгыс.

Вот уже второй год мы проводим национальный праздник Ысыах в необычном для нас всех формате. Проведите эти праздничные дни в своих семьях. Будьте вместе с теми, кто вам близок и дорог.

Для всех желающих провести семейный обряд встречи солнца в ночь с 20 на 21 июня в 02 часа 25 минут на волне радиостанции «Тэтим» (fm 107.1) Национальной вещательной компании «Саха» прозвучит алгыс в исполнении алгысчыта, заслуженного артиста РС(Я), солиста Театра олонхо Валентина Исакова.

Трансляцию алгыса можно также прослушать в прямом эфире на сайте НВК «Саха» по ссылке: