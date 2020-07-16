16.07.2020
15:35
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Якутск

Традиционная ярмарка меда стартует в Якутске

Якутский пчелоцентр 18 июля в 12.00 часов организует Всероссийскую ярмарку меда на площади Орджоникидзе. 

На ярмарке будет представлен большой ассортимент мёда, а также травяные чаи, бальзамы, варенье, орехи и сухофрукты с разных регионов России, в том числе Горного Алтая, Башкирии, Приморья, а также Абхазии. Цены от производителей.

Ярмарка продлится в период с 18 июля по 30 августа. Посетителей просим соблюдать правила поведения в условиях режима повышенной готовности по коронавирусной инфекции – социальное дистанцирование в 1,5 метра и обязательное ношение защитных масок в общественных местах.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Якутск.рф
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