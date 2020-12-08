Традиционная медицина одобрена Путиным

Традиционной народной медицине быть! Такое решение было принято в ноябре на встрече глав пяти государств и правительств стран-участниц БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) под председательством Владимира Путина.

В нашем современном мире, где всё просчитано и поделено на цифры, всё равно продолжает присутствовать традиционная народная медицина. Взять даже нашу алмазную столицу Якутск, в котором одновременно уживаются китайская, бурятская, тибетская, индийская и наша национальная традиционная медицина Якутии. О важной её роли ранее не раз поднимал депутат «Справедливой России» Федот Тумусов. Он вместе со специалистами стран-участниц БРИКС проводил заседания по поводу внедрения традиционной медицины во врачебные практики как дополняющую основное лечение. В приоритете — детальное ей изучение и создание «дорожной карты», в которой легли этапы работы.

И теперь традиционная медицина прочно войдет в борьбу с коронавирусной инфекцией. Сейчас она активно используется в Китае. Для разработки центра БРИКС по вакцинам был учрежден собственный национальный центр, поделился с главами стран Председатель Китайской Народной Республики господин Си Цзиньпин. В данном центре объединены и применяются в борьбе с COVID-19 лучшие научные медицинские разработки и традиционная китайская народная медицина, которая по праву считается одной из древнейших систем лечения в мире.