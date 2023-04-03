TOYOTA HIACE выехал на полосу встречного движения и опрокинулся на бок

01.04.2023 года около 07 часов утра на ФАД «Вилюй» 942 км + 216 м Сунтарского района РС(Я) водитель транспортного средства TOYOTA HIACE, следуя по маршруту г. Якутск — г. Мирный, не справился с управлением транспортного средства выехал на полосу встречного движения, с последующим опрокидыванием на левый бок по ходу движения.

В момент ДТП в салоне транспортного средства помимо водителя находились 2 пассажира: женщина 1988 г.р. в результате ДТП не пострадала и несовершеннолетний ребенок 2010 г.р., которые сидели на заднем пассажирском сиденье в первом ряду. В момент ДТП все были пристегнуты ремнем безопасности.

В результате ДТП несовершеннолетний пассажир получил телесные повреждения в виде раны (царапины) кисти рук.

В ходе проверки установлено, что водитель имеет стаж вождения с 2021 г. по категории В, В1. Ранее за нарушение ПДД к административной ответственности 3 раза. В результате ДТП не пострадал. В отношении водителя составлены административные протокола по: статье 12.15 части 1 КоАП РФ, статье 11.23 части 1 КоАП РФ, статье 12.5 части 1 КоАП РФ, статье 12.37 части 2 КоАП РФ. Проведенное медосвидетельствование не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков.

ДТП произошло на ФАД «Вилюй» 942 км + 215 м, в 15 метрах от с. Сунтар Сунтарского района РС(Я). Состояние дорожного полотна: имеется гололед а также выбоины.

По факту ДТП проводится проверка.

🔹Благодаря тому, что использовались ремни безопасности, удалось избежать серьезных травм в результате ДТП.

🚨Госавтоинспекция по Сунтарскому району в очередной раз напоминает водителям о строгом и неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения, выборе скоростного режима, соблюдении дистанции при управлении транспортным средством в соответствии с дорожными условиями, а так же с условиями недостаточной видимости, об использовании ремней безопасности, и еще раз напоминаем, что перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, в соответствии с Правилами дорожного движения должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. В салоне автомобиля жизнь ребенка целиком и полностью зависит от водителя. При столкновении или резком торможении вес пассажира возрастает в несколько раз, и удержать ребенка от резкого удара практически невозможно. Не только специальными краш-тестами, но и на примере конкретных дорожно-транспортных происшествий доказано, что детские удерживающие устройства, соответствующие росту и весу маленьких пассажиров, спасают жизнь и здоровье детей. Кроме того, выезд на полосу встречного движения является одной из наиболее распространенных причин дорожно-транспортных происшествий с трагическими последствиями.

Спешка и опасный обгон могут стоить жизни и здоровья близких людей, которые находятся с вами в автомобиле. Помимо этого по вашей вине могут пострадать другие участники дорожного движения, ставшие заложниками вашего необдуманного маневра при управлении транспортным средством.

‼️Водителям и пассажирам транспортных средств следует помнить, что ремень безопасности фиксирует человека в автомобиле и надежно удерживает его на сиденье. В случае столкновения только благодаря фиксации водитель и пассажиры не перемещаются по салону и не вылетают из автомобиля.

🚔Строгое соблюдение Правил дорожного движения поможет избежать дорожно-транспортных происшествий и сохранит жизнь и здоровье Вам и Вашим пассажирам.