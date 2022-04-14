Тотальный диктант 2022: Основные ошибки

Тотальный диктант — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Для множества людей в России и за ее пределами Тотальный диктант стал еще и «проводником» в мир современной русской литературы. Автором уникального текста Тотального диктанта каждый год становится известный писатель – в разное время это были Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский.

В 2022 году автором текста Тотального диктанта стала современная российская писательница Марина Степнова. В этом году участники акции писали про «раскатистую, воронежскую, страшную» грозу, которую видит подросток Саня.

Всемирная акция по проверке грамотности состоялась 9 апреля 2022 года. Это событие охватило и школы РС (Я), объединив 3462 человека, из них — 32 отличника. Отрадно отметить, что в Кобяйском и Эвено-Бытантайском улусах площадки работали во всех школах.

В ИРОиПК им. С.Н.Донского-II расположилась одна из площадок для проведения просветительской акции. Кто-то нашел текст диктанта очень сложным, кто-то больших трудностей не увидел, но под впечатлением остались все.

— Текст сложный, но было интересно, очень понравилось, — признались участники республиканского конкурса «Учитель года», писавшие диктант на площадке ИРОиПК. По словам единственного отличника Сидора Марковича, у него «хорошие отношения с русским языком», поскольку у него первая специальность – учитель русского языка и литературы. Он полностью справился с заданием: не допустил ни одной орфографической ошибки и справился с пунктуацией. Сегодня Сидор Маркович Ю работает В Джаргалахской СОШ Эвено -Бытантайского улуса.

Во всех школах в составе проверочной комиссии работали учителя русского языка и литературы. По их наблюдениям, основные ошибки у тех, кто пишет диктант, связаны не с орфографией, а с пунктуацией.

Спасибо всем участникам Тотального диктанта. Спасибо, что вы любите и цените русский язык! До встречи на Тотальном диктанте – 2023!

Информация предоставлена старшим преподавателем Кафедры гуманитарного образования Варварой Аммосовой.