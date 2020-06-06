Тотальная дезинфекция в Якутске продолжается

Ежесуточно бригады МУП «Жилкомсервис» обрабатывают порядка 92 тыс. кв. м. На сегодняшний день работает шесть бригад предприятия по четыре человека. Дезинфекцию хлорсодержащим препаратом проводят ранцевыми распылителями и аппаратами «Посейдон».

«Указом главы республики, в рамках решения оперативного штаба, проводится тотальная дезинфекция города Якутска. Это общественные пространства, остановки, проезжие части, магазины, учреждения любых форм собственности, многоквартирные дома. Переведены на усиленный режим работы управляющие компании, ТСЖ, коммунальные службы. Привлекаются подрядные организации, имеющие лицензию по проведению дезинфицирующих мероприятий. Министерством ЖКХ и энергетики РС (Я) проводится совместная работа с муниципальными образованиями по выдаче на безвозмездной основе дезинфицирующих средств. На сегодняшний день муниципальным образованиям выдано более 14 тонн дезсредств для выполнения соответствующих работ», — прокомментировал первый заместитель министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Вячеслав Емельянов

На 6 июня МУП «Жилкмосервис» планирует обработать тротуары общей площадью 65 тыс. кв. м, дворовые территории и детские площадки общей площадью около 38 тыс. кв. м. В воскресенье к запланированным объемам работ планируется обработать городской парк культуры и отдыха площадью 28 тыс. кв. м. В последующие дни до 14 мая обработка парка будет проводиться ежедневно.