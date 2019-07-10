ТОСЭР: развитие и перспективы

В рамках панельной дискуссии «Территории опережающего социально-экономического развития», организованной Министерством экономики Республики Саха (Якутия), с участием представителей предпринимательского сообщества, институтов развития республики, резидентов ТОСЭР и органов исполнительной власти в открытом обсуждении были затронуты актуальные вопросы по сложности ведения бизнеса, дальнейшие направления развития и способы привлечения новых инвесторов в ТОСЭР.

Сотрудники Минэкономики Якутии представили информацию о развитии ТОСЭР в республике, какие преимущества дает этот режим, кто может стать резидентом и ближайшие перспективы распространения режима ТОСЭР.

В формате «вопрос-ответ» был представлен образ потенциального резидента и нюансы инвестирования в ТОР.

Руководитель службы управления ТОР Корпорации развития Якутии по построению структуры управления ТОСЭР и генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций и поддержки экспорта Александр КОНДРАШИН продолжил дискуссию по способам привлечения инвестиций в республиканские территории опережающего социально-экономического развития.

В режиме активного диалога и онлайн опроса участники пришли к общему мнению о том, что предлагаемые перспективы привлекательны потенциальным инвесторам, а статус резидентов территории дает вполне ощутимые преференции.

В результате «мозгового штурма» аудитория сформулировала основные мероприятия по привлечению инвесторов в ТОР. Из них можно отметить: информирование населения о резидентах и их продукции, разработка единой базы проектов, обеспечение режима единого окна по привлечению инвесторов и обслуживанию резидентов, разработка медиа-плана продвижения ТОР и привлечения новых резидентов, дальнейшее развитие инженерной и социальной инфраструктуры.

Напомним, что в ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» работают 16 резидентов, создано 113 рабочих мест.

В рамках развития инфраструктуры ТОР за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в текущем году будет построено производственное здание на площадке Капитоновка и при поддержке Минвостокразвития России будет начато строительство школы-сад на 220/100 мест в п. Кангалассы.

В ТОР «Южная Якутия» на сегодняшний день работают 13 резидентов, создано около 5400 рабочих мест.

В рамках обеспечения ТОР социальной инфраструктурой, готовится соглашение с УК «Колмар» о реализации жилищного строительства на 100 тыс. кв. м.

В конце работы площадок участники договорились встретиться снова для обсуждения дальнейших перспектив развития территорий опережающего социально-экономического развития Якутии.