Торжественное вручение паспортов юным жителям Усть-Алданского улуса

Усть-Алданское местное отделение «Единой России» организовало торжественную выдачу паспортов России 14-летним школьникам.

Мероприятие было посвящено 300-летию миграционной службы России.

Не передать словами, какое волнение испытывали ребята при вручении удостоверения гражданина России. Прошло одно из главных событий в их жизни в стенах Усть-Алданской центральной улусной библиотеки имени Сергея Васильева-Борогонского.

Впервые в России слово «паспорт» как документ, удостоверяющий личность иностранцев, упоминается в Указе от 31 августа 1719 года (11 сентября по новому стилю). Основы паспортизации в России были заложены Петром I, который возложил обязанности по контролю и учету приезжающих иностранных граждан на полицию.