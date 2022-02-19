Торгово-логистические центры появятся во всех арктических районах

На эти цели из федерального бюджета выделено около 1 млрд рублей, в том числе, 753 млн рублей будут направлены на само строительство логистических центров, 251 млн рублей — на создание внутрирайонной транспортной сети распределения и доставки товаров.

«В прошлом году введены два торгово-логистических центра — в поселке Белая Гора Абыйского района и поселке Усть-Куйга. Это позволило нам оптимизировать затраты на транспортные расходы, увеличить завоз овощной продукции. По плану до 2025 года мы должны построить такие торгово-логистические центры во всех арктических районах», — сообщил министр по развитию Арктики и делам народов Севера Владимир Черноградский в ходе отчета органов исполнительной власти на телеканалах НВК «Саха» и «Якутия24».

В текущем году запланированы проектно-изыскательские работы по строительству новых объектов и реконструкции существующих объектов «Якутоптторга» под торгово-логистические центры. В прошлом году «Якутоптторг» как уполномоченный оператор по завозу социально-значимых продовольственных товаров в труднодоступные и отдаленные населенные пункты перешел на новую логистическую схему завоза.

В настоящее время начались проектные работы по строительству торгово-логистических центров в поселке Батагай, городе Среднеколымск и селе Жиганск.

Приоритетом для кратного увеличения объемов поставляемых продуктов в арктические районы является создание на местах инфраструктуры хранения. Это склады, овощехранилища, холодильные камеры.

Также стратегически важно создание круглогодичных транспортных сообщений для внутрирайонных перевозок.

Сегодня достигнуто в включение данного проекта в федеральную Программу государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ, реализуемой в арктической зоне.