Топ-стилист Денис Горбунов приедет в Якутск

С двухдневным мастер-классом впервые в Якутске Денис Горбунов, топ-стилист, визажист, официальный визажист «Недели моды» в Париже, бьюти-эксперт крупнейших косметических брендов, совладелец авторской Школы макияжа, владелец производства собственного бренда профессиональных кисточек для макияжа, шоумен. Программа пребывания: 1 июня FASHION MAKEUP SHOW

Начало: 18:00

Место проведения: ресторан ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА

Цена билета: 2500₽ 2 июня SHARMING MAKEUP

Начало: 12:00

Для молодежной аудитории до 30 лет.

Место проведения: ЮС «КИЭРГЭ»

Цена билета: 1000₽ 2 июня KOMMERCIAL MAKEUP

Начало: 15:00

Место проведения: ЮС «КИЭРГЭ»

Цена билета: 1500₽ Контакты организатора: +79248988222 Ирина Пак Источник: На правах рекламы.

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