Топ-стилист Денис Горбунов приедет в Якутск

С двухдневным мастер-классом впервые в Якутске Денис Горбунов, топ-стилист, визажист, официальный визажист «Недели моды» в Париже, бьюти-эксперт крупнейших косметических брендов, совладелец авторской Школы макияжа, владелец производства собственного бренда профессиональных кисточек для макияжа, шоумен.
Программа пребывания:
1 июня FASHION MAKEUP SHOW
Начало: 18:00
Место проведения: ресторан ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА
Цена билета: 2500₽
2 июня SHARMING MAKEUP
Начало: 12:00
Для молодежной аудитории до 30 лет.
Место проведения: ЮС «КИЭРГЭ»
Цена билета: 1000₽
2 июня KOMMERCIAL MAKEUP
Начало: 15:00
Место проведения: ЮС «КИЭРГЭ»
Цена билета: 1500₽
Контакты организатора: +79248988222 Ирина Пак
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