ТОП лучших новых дорог Якутии

С начала реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в республике ежегодно наращиваются объемы дорожного строительства. В этом году отремонтировано 221 км региональных и межмуниципальных автомобильных дорог.

В дорожно-строительный сезон 2021 года самый масштабный и туристический объект – реконструкция автомобильной дороги «Нам» на участке Якутск-Намцы-Булус (км 11+400 – км 18+500), протяженностью 7,2 км с организацией четырехполосного движения. Проектом предусмотрено наружное освещение и устройство тротуаров. В дальнейшем автотрасса свяжет Якутск с архитектурно-этнографическим комплексом в местности «Ус Хатын», где проводится Ысыах, традиционный народный праздник народа Якутии.

Самый протяженный объект — автодорога «Умнас», на участках которой в общей сложности отремонтировано 38,7 км, в том числе уложен асфальт, протяженностью 21,5 км.

К самому безопасному и социальному объекту относится капитальный ремонт автомобильной дороги «Нам» (км 99+500 — км 118+000) в Намском улусе. Дорожное покрытие обновлено на участке протяженностью 18,5 км. После укладки асфальтобетонного покрытия на территории муниципалитета установлены автобусные остановки, водостоки и наружное освещение, обустроены пешеходные переходы и тротуары. В целом новая дорога послужит на благо жителей отдаленного села Хатырык, где находится Музей истории государственности Якутии, и еще четырем близлежащим транзитным поселениям.