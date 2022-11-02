В первую среду ноября отмечается День осведомленности о стрессе. Главная его задача — распространить информацию о способах справиться со стрессом, в особенности на рабочем месте. Эксперты hh.ru собрали топ фактов о стрессе на работе и как с негативными факторами борются жители Дальнего Востока, в том числе Республики Саха (Якутия).

Факт 1. Россияне отмечают, что испытывают средний уровень стресса при поиске работы (5,6 баллов из 10 (где «1» — испытываю очень сильный стресс, сильно переживаю, волнуюсь, «10» — вообще ничего не боюсь). При этом мужчины во время поиска работы стрессуют сильнее, чем женщины: 6 балов против 5,3. Примечательно, что чем старше соискатель, тем выше его переживания по поводу поиска работы: молодые специалисты (от 18 до 24 лет), как правило, испытывают стресс на уровне 5 баллов, а кандидаты 55 и старше оценивают стресс почти в 7 баллов.

Факт 2. 26% опрошенных россиян в ходе опроса hh.ru заявили, что испытывают стресс постоянно. Еще треть (29%) сказали, что сталкиваются со стрессовыми факторами достаточно часто. Очень редко стрессуют лишь 18% опрошенных, 22% — иногда испытывают стресс. В регионах ДФО постоянно испытывают стресс на работе 23% опрошенных, 28% — достаточно часто. 19% — напротив, крайне редко сталкиваются с этим явлением.

Факт 3. Больше половины (65%) респондентов Дальнего Востока заявили, что в последнее время стресс усилился. Самыми стрессовыми, судя по данным опроса, оказались юридическая сфера (69% представителей отметили кратное усиление стрессовых факторов), сфера управления персоналом (65%), маркетинг и реклама (64%), ИТ-сектор (64%), При этом об усилении уровня стресса чаще говорят соискатели от 18 до 24 и от 25 до 34 лет (77% и 76% соответственно).

Факт 4. Одним из главных способов решения своих проблем дальневосточники называют общение с друзьями и родственниками – так борется со стрессом каждый второй (50%). А вот к психологу обращаются лишь 4% респондентов. Ещё 8% в стрессовых ситуациях общаются с коллегами, 2% рассказывают о своих проблемах в соцсетях и интернете. А 45% стараются справиться со стрессом самостоятельно.

На вопрос, что дают разговоры с близкими и коллегами жители регионов ДФО сообщили, что в первую очередь хотят выговориться (59%), 43% — получить поддержку, 30% — улучшить свое эмоциональное состояние, 20% — избавиться от страхов, 11% — ничего не ждут.

Факт 5. 71% респондентов по всей стране отмечают, что на работе у них нет корпоративного психолога. При этом каждый пятый (22%) очень хотел бы обсуждать рабочие проблемы и стрессовые факторы с корпоративным психологом. Наиболее сильно нуждаются в поддержке корпоративного психолога маркетологи, рекламисты (35% представителей индустрии), работники сферы АХО и административного персонала (30%), эйчары (32%), юристы (28%), 18% бухгалтеров и 11% представителей строительной сферы. В свою очередь доступна корпоративная психологическая помощь лишь 2% опрошенных по всей стране.

Факт 6. У работодателей достаточно высок спрос на стрессоустойчивых работников: только с начала года компании по всей стране разместили более 460 000 вакансий, в которых указали, что работник должен отлично справляться со стрессовыми, спорными, сложными, непредсказуемыми ситуациями и быть реально стрессоустойчивым. Это на 5% больше, чем в 2021 году.

Причем спрос на «хладнокровных» работников с «железными нервами» вырос в большинстве профессиональных сфер и отраслях. Так, в области продаж прирост за год составляет 56%, в производственном секторе рост на 37%, в области рабочего персонала – 55%, в строительной отрасли – 13%, в транспортном секторе – 17%, в ресторанно-гостиничном бизнесе – 47%.

Факт 7. ООН считает стресс на рабочем месте «чумой XXI века». По данным российских страховых компаний, треть работников хотя бы раз думали об увольнении из-за нервного истощения.