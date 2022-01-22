Топ доходов депутатов Ил Тумэна опубликован в Инстаграме

@yktpublic в Инстаграме опубликовал первую часть «Топ доходов народных депутатов Ил Тумэн за 2020 год». Большинство народных депутатов не получает зарплату из фонда оплаты труда парламента, только 19 из них, отмечается в паблике. Последнее место с нулевым доходом занял депутат от СР Мичил Николаев.

Продолжение со второй частью (самых богатых депутатов) обещано поставить позже, как и топ доходов сотрудников аппарата.

Ранее @yktpublic публиковал топы доходов администрации главы и правительства, министров Якутии.