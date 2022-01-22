22.01.2022
17:13
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Политика
Топ доходов депутатов Ил Тумэна опубликован в Инстаграме
@yktpublic в Инстаграме опубликовал первую часть «Топ доходов народных депутатов Ил Тумэн за 2020 год». Большинство народных депутатов не получает зарплату из фонда оплаты труда парламента, только 19 из них, отмечается в паблике. Последнее место с нулевым доходом занял депутат от СР Мичил Николаев.
Продолжение со второй частью (самых богатых депутатов) обещано поставить позже, как и топ доходов сотрудников аппарата.
Ранее @yktpublic публиковал топы доходов администрации главы и правительства, министров Якутии.
Фото: @yktpublic
Источник: @yktpublic
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