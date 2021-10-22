Топ антиковидных лидеров Якутии

В пятерке лидеров по темпам вакцинации от новой коронавирусной вакцинации – Аллаиховский, Момский, Верхнеколымский, Нижнеколымский, Среднеколымский районы

Так, в Аллаиховской ЦРБ вакцинировано 74,23% от взрослого населения, Момской ЦРБ — 73,14%, Верхнеколымской ЦРБ — 68,48 %, Нижнеколымской ЦРБ — 68,32 %, Среднеколымской ЦРБ — 66,97 %.

В числе отстающих – Намский улус, где привито 41,62 % взрослого населения, в Чурапчинском районе вакцинировано 42,51%, Усть-Алданском районе — 43,34%, Нерюнгринском районе — 44,98 %, Кобяйском районе — 46,01%, Горном улусе — 47,66 %.

В целом по республике привито 52,16% взрослых жителей. В городе Якутске этот показатель составляет 53,7%. Вместе с тем, для создания коллективного иммунитета должно быть вакцинировано 80 % взрослых.