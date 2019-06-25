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Топ-7 причин, почему не работает цифровое ТВ

Напомним, в Республике Саха (Якутия) и еще 35 регионах России федеральные телеканалы перешли с аналогового на цифровое эфирное наземное телевещание (ЦЭНТВ) 03 июня. Федеральные телеканалы, входящие в первый и второй мультиплексы цифрового эфирного ТВ, доступны для просмотра без абонентской платы, и без платы за подключение.

Итак, цифровое телевидение (стандарта DVB-T2) может не работать по многим причинам, начиная от потери сигнала от антенны и заканчивая ограниченным количеством трансляции телеканалов. Сотрудники РТРС рассказали об основных проблемах, с которыми встречаются жители, и предложили варианты их решения.

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА НЕ ВЫДАЁТ НИКАКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАНЕ ТЕЛЕВИЗОРА

 

При подключении исправного ресивера (цифровая приставка) к телевизору, на последнем должно появиться изображение c окном первичной настройки. Если никакой картинки нет, то необходимо проверить, включена ли сама приставка (при этом на ней горит зелёный индикатор, если красный значит оно выключено), и правильно ли она подключена к телевизору. Для уточнения всех деталей следует ещё раз прочитать инструкцию по подключению, прилагаемую к приёмному устройству.

Если же вместо окна с настройками на экране появляется табличка «Нет сигнала», нужно проверить узлы соединения с антенной (если она активная, то ещё и подключение усилителя к сети).

 

НЕТ СИГНАЛА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

 

  1. Первая причина, и самый «обнадёживающий» случай — проведение ремонтных или профилактических работ на станции ЦЭНТВ. Чтобы проверить, связано ли отсутствие сигнала именно с этим, следует обратиться в техподдержку (8-800-220-20-02, звонок по России бесплатен). Кроме того, работа телевизионных вышек проходит в штатном режиме, и соответствующие графики выкладываются на сайте компании (РТРС.РФ).
  2. Вторая причина отсутствия сигнала – несоответствие параметров антенны условиям приёма, в частности, недостаточный коэффициент усиления. Если телевышка находится на большом удалении (более 20 км) от пользователя или прямое направление на неё перекрывают высотные сооружения, деревья, искажения рельефа, то сигнал на антенну поступает сильно ослабленным, недостаточным для формирования чёткого изображения на экране телевизора. Исправить ситуацию поможет подключение дополнительного усилителя или приобретение новой, более мощной антенны.
  3. Третья причина – неточная ориентация на телевышку. Иногда отсутствие изображения связано с неправильной ориентацией антенны, когда её направление не совпадает с прямым направлением на передатчик. Перенастроить антенну поможет специальный измеритель уровня сигнала. Более сложный и трудоёмкий способ – определить по карте расположение телецентра, развернуть антенну примерно в том направлении и далее, понемногу изменяя её положение, добиться на экране телевизора чистого изображения.
  4. Четвёртая причина – точка приёма расположена в низине, и сигнал просто «пролетает» над антенной. Помочь сможет вынос антенны на крышу дома или её крепление на отдельно стоящей мачте. При этом следует надёжно закрепить конструкцию, не допуская её разворотов под собственным весом или порывами ветра.
  5. Пятая причина – ухудшение погодных условий. Если в ясный солнечный день с вещанием на ДМВ-диапазоне было всё нормально, а во время тумана или дождя изображение пропало, то возможная причина кроется в выпавших осадках. Густой туман, дождь или снегопад могут создавать сильные помехи для ТВ сигнала. Во избежание подобной ситуации в будущем следует немного увеличить коэффициент усиления антенны.
  6. Шестая причина – дефект приставки или прошивки. Если при просмотре телепередачи неожиданно пропадает изображение, а на экране телевизора появляется сообщение «Нет сигнала», то иногда может помочь простая перезагрузка ресивера (то есть, нужно выключить устройство, а через несколько секунд снова включить). Если данный способ не сработал, а проверка всех соединений показала надёжность контактов, то лучше обратиться за помощью в сервисную мастерскую.

 

ПРИСТАВКА ИНФОРМИРУЕТ «НЕТ СЕРВИСОВ», А АВТОПОИСК НИЧЕГО НЕ НАХОДИТ

 

Если на экране телевизора появляется оповещение «Нет сервисов», и автопоиск не находит ни одного канала, это может свидетельствовать о слабом ТВ-сигнале в вашей зоне приёма. Для проверки данного предположения следует в режиме ручного поиска оценить уровень сигнала на частотах, указанных на карте охвата сети, предоставляемой официальным сайтом РТРС. Если сигнал очень слабый, то поможет подключение дополнительного усилителя или более мощной антенны.

 

ПОКАЗЫВАЮТ НЕ ВСЕ КАНАЛЫ

 

Если после запуска функции автопоиска у вас отсутствует часть каналов, всего их должно быть 20, попробуйте использовать ручной поиск. Возможно, в автоматическом режиме система не распознала один из мультиплексов, и вам нужно самостоятельно настроиться на частоту ближайшей вышки, которая ведёт трансляцию его каналов.

 

НЕКОТОРЫЕ КАНАЛЫ ДУБЛИРУЮТСЯ

 

Если точка приёма находится в зоне действия нескольких телевышек, то автопоиск может продублировать один и тот же канал, полученный антенной с разных направлений. Для удаления лишних можно воспользоваться пунктом меню приставки «Редактирование ТВ каналов» или же в режиме ручного поиска самостоятельно настроиться на каналы с более сильным сигналом.

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ ТЕЛЕВИЗОРА РАЗВАЛИВАЕТСЯ НА «КУБИКИ»

 

Плохое качество изображения опять-таки свидетельствует о слишком слабом сигнале. Для проверки можно вывести на экран телевизора информацию, показывающую текущий уровень сигнала относительно необходимого (в процентах), и если его явно недостаточно, то усилить описанными выше способами: дополнительным усилителем, настройкой антенны или изменением её положения.

 

НЕ УДАЁТСЯ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ЦИФРОВОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНО

 

Напоминаем ещё раз всем нашим телезрителям: в случае, если вам не удаётся самостоятельно решить вопросы выбора, установки и настройки приемного антенного оборудования, рекомендуем обратиться на региональную горячую линию 8-800-350-14-14, либо на федеральную горячую линию8-800-200-00-20, звонки по России бесплатны. Заявки на помощь волонтерам, можете оставить так же по номеру региональной горячей линии. А цифровое оборудование — приставку и антенну можно приобрести в магазинах электроники и бытовой техники, отделениях почты и у индивидуальных предпринимателей.

Источник: Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).
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