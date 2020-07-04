ТОП-6 площадей Якутска

Якутск – уютный город, в котором есть много интересных мест. Каждая из них имеет свою историю и название. Также имеют своё название и историю наши площади.

Площади Якутска для многих жителей хранят личные воспоминания и моменты из жизни. Например, там любят собираться молодожены и выпускники после последнего звонка, просто прогуливаются горожане, чтобы немного передохнуть от дневной суеты. Казалось бы, просто ходишь по площади, но сколько приятных воспоминаний она хранит.

Также площади являются достопримечательностью и памятью нашего города. На каждой площади стоят памятники в честь великих людей и событий. В них хранится память, чтобы и в следующие столетия помнили о них и чтобы никогда их имя не забылось.

1.Площадь Ленина

Эта площадь находится в самом центре города — на месте бывшего Гостиного двора. Площадь названа в честь вождя Октябрьской революции и в далеком 1967 году ему был установлен памятник (предшествующая статуя Ленина сейчас находится в другом городе).

Несколько лет назад возникла идея разделить площадь на две части: на площадь Республики и на площадь Ленина, но в данный момент об этой инициативе властей ничего не слышно.

Летом на площади можно освежиться у фонтана, а зимой насладиться красотой холодной якутской зимы в новогоднем антураже. Это место, где можно взрослым можно отдохнуть, прогуляться, а дети могут покататься на велосипеде и роликах. Площадь Ленина объединяет много мест и зданий. Рядом находятся Дом Правительства №1 и №2. Совсем неподалеку – Национальный художественный музей Республики Саха (Якутии), Детская школа искусств №1, Дом печати, Старый город и др.

2. Площадь Орджоникидзе

До революции на этом месте располагалась Монастырская улица, потом ее переименовали в Мархинскую. Еще в 1924 году большевики назвали площадь именем В.И. Ленина, но в 1957 году ей присвоили название – площадь Орджоникидзе (в честь наркома тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе).

Эта площадь неоднократно меняла свою форму, и благодаря строительству Саха театра «Оржанка» приобрела свои современные очертания.

Площадь украшает большой фонтан. Каждое лето дети резвятся и веселятся вокруг него. Зимой на нем устанавливают светодиодную конструкцию, и фонтан по вечерам светится сине-голубым цветом. На площади также находится гордость якутского народа – Саха театр, рядом установлен памятник, посвященный великому классику П.А. Ойунскому. Также тут проводятся различные мероприятия и праздники.

3. Площадь Победы

Площадь Победы является не только одной из больших площадей Якутска, но и историческим и памятным местом. Именно из этой площади на фронт уезжали тысячи солдат. На площади находится мемориальный комплекс “Победа”, которая открылась в 1975 году – к 30-й годовщине Великого праздника – Дня Победы. Каждый год мы празднуем великий день на одноименной площади. Проводятся военные парады, возложение цветов, Бессмертный полк, концерты и салют.

4. Площадь дружбы

Площадь находится неподалеку от Площади Ленина. До 1957 года площадь называлась “Площадь Дыгына”. Дореволюционный центр Якутска.

На этой площади стоит Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д.К. Сивцева — Суоруна Омоллоона. Также площадь украшает известный многим жителям Якутии памятник основоположнику якутской литературы А.Е.Кулаковскому. Возле площади находятся Прокуратура, Институт геологии алмаза и благородных металлов, а также Музей истории академической науки Республики Саха (Якутия) имени Г.П.Башарина.

5. Комсомольская площадь

На площади в 1970 году поставлен памятник в честь героев-комсомольцев, участников Гражданской войны в Якутии.

До этого, памятник несколько раз менял место своей дислокации.

Возле площади находится Парк культуры и отдыха, стадион “Туймаада”, “Крестьянский рынок”. Так как на площади много места, летом дети катаются на роликах, велосипедах, а молодежь катается на скейтбордах. Часто на площади проводятся “Проводы зимы” и “Школьный базар”.

6. Площадь Марата

Она находится в Старом городе, неподалеку от площади Ленина, c видом на Зеленый луг. Площадь имеет несколько равнозначных названий: в честь Жан-Поля Марата и в честь павших бойцов.

На площади горит вечный огонь, который символизирует память павшим в Гражданской войне. Мемориал установлен в 1977 году. На нем можно увидеть даты событий и имена. Рядом с этой площадью находятся Преображенская церковь, “Соляная лавка” и Управление ЗАГС при Правительстве Республики Саха (Якутия).