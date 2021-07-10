ТОП 5 вузов Дальнего Востока

Корпорация по развитию Дальнего Востока и Арктики составила топ лучших вузов Дальнего Востока.

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток. ДВФУ – один из крупнейших вузов на Дальнем Востоке России. Университет сотрудничает с крупными корпорациями — «Роснефть», «Транснефть», «Газпром», British Petroleum. Некоторые компании имеют свои представительства в самом университете. В ДВФУ имеются образовательные программы, реализуемые совместно с зарубежными вузами и ведущие к получению двух дипломов. Среди собственных уникальных программ подготовки, которые предлагает ДВФУ – «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры» (совместно с ПАО НК «Роснефть»), «Химическая инженерия» (совместно с СИБУР), «Строительство Оffshore and Сoastal Engineering», на английском языке (совместно с ПАО НК «Роснефть»), «Информатика и вычислительная техника. Искусственный интеллект и большие данные» (совместно с ПАО «Сбербанк»), «История. Тихоокеанская археология» (совместно с ДВО РАН), «Культурология. Музейное дело» (совместно с Государственной Третьяковской галереей).

Северо‑Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, г. Якутск. Один из 10 федеральных вузов страны. СВФУ позиционируется как центр интеграции образования, науки и производства и призван обеспечить высококвалифицированными кадрами растущую экономику Якутии и в целом Дальнего Востока. Среди уникальных программ подготовки в вузе – «Управление качеством автомобильных дорог в криолитозоне», «Проектирование и строительство зданий и сооружений в условиях Крайнего Севера», «Строительные материалы и технологии в условиях криолитозоны, «Устойчивое развитие Арктики» (совместная программа с Университетом Хоккайдо, Япония), «Рациональное использование земель на северных и арктических территориях».

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, г. Владивосток. ВГУЭС входит в 100 лучших вузов России. Здесь готовят специалистов практически для всех отраслей, где сопрягаются экономика и сервис: от гостиничного бизнеса до крупных финансовых институтов. Здесь реализуется модель практико-интегрированного обучения, позволяющая соединить теорию с практикой, знания с компетенциями, поэтому работодатели заинтересованы в молодых специалистах.

Тихоокеанский государственный Университет, Хабаровск. Один из крупнейших вузов российского Дальнего Востока. За годы работы ТОГУ подготовил в общей сложности около 100 тыс. специалистов, успешно работающих во всех основных отраслях экономики и социальной сферы Дальнего Востока. ТОГУ – целый студенческий город, объединяющий главный учебный корпус, аудитории в центре Хабаровска и более 10 общежитий с комфортными условиями проживания. Хабаровский край — регион промышленный, что в разы повышает шансы прохождения качественной практики и дальнейшего трудоустройства. Предприятия-флагманы российской промышленности в сфере военного и гражданского авиастроения, судостроительного сектора, металлургическая промышленность, нефтепереработка, транспортные и логистические компании, горнодобывающие комплексы — все они являются не только потенциальными работодателями для выпускников ТОГУ, но и постоянными заказчиками научных и практических исследований.

Забайкальский государственный университет, г. Чита. ЗабГУ является многопрофильным учебно‑научно‑инновационным комплексом, осуществляющим многоуровневую подготовку специалистов для промышленных предприятий, государственных, муниципальных органов и силовых структур Забайкалья, Дальнего Востока и Восточной Сибири. Университет образован на базе политехнического института и ориентирован на горнодобывающую отрасль, которая получила мощный стимул с появлением в ДФО новых экономических механизмов – территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. На базе Горного факультета создан научно-образовательный центр, где студенты проводят свои научно-исследовательские и опытно-конструкторские исследования, которые нередко затем реализуются на таких крупных предприятиях страны, как «Востоксибуголь», «Норильский никель», «Алмазы России-САХА», «Ярославский ГОК», «ЗабНИИ», «Харанорский угольный разрез».